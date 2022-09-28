كورونا في سوريا.. تسجيل 4 إصابات جديدة

الأربعاء 28/سبتمبر/2022 - 07:48 ص

أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سوريا، وشفاء 5 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 57284، شفي منها 54069 حالة، وتوفي 3163 حالة.