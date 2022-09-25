كورونا في سوريا.. تسجيل إصابتين جديدتين

الأحد 25/سبتمبر/2022 - 08:27 ص

أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في سورية وشفاء 14 حالة من الإصابات المسجلة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 57267 شفي منها 54044 حالة وتوفى 3163 حالة.