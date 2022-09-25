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الأحد 25 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

كورونا في سوريا.. تسجيل إصابتين جديدتين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في سورية وشفاء 14 حالة من الإصابات المسجلة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 57267  شفي منها 54044  حالة وتوفى 3163 حالة.

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