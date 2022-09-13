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الثلاثاء 13 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

سفير اليابان بالقاهرة: "دراجون" يتطرق لإشكالية النقل الكهربائي في ظل تحديات المناخ

سفير اليابان بالقاهرة
سفير اليابان بالقاهرة السفير أوكا هيروشى
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أكد سفير اليابان بالقاهرة السفير أوكا هيروشى أن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا أصبحت من أهم الجامعات البحثية المصرية، موجها الشكر لإدارة الجامعة لقيامها بتنظيم منتدي "دراجون"، الذي يتطرق لإشكالية النقل الكهربائي لما لهذا الموضوع من أهمية كبيرة في ظل تحديات المناخ حاليا، وما يمكن أن تلعبة وسائل النقل الكهربائي من دور محوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقال سفير اليابان - في كلمته عبر الفيديو كونفرانس خلال افتتاح أعمال منتدي (دراجون 2022) للنقل الكهربائي وآليات تعزيز القيمة المضافة للصناعة الوطنية، والذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات وأكاديمية البحث العلمي بمدينة برج العرب الجديدة، وبمشاركة عدد من الجامعات والمراكز البحثية في مصر واليابان والدول العربية - "يتميز المنتدي أنه يجمع بين تحديات المناخ والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع الحكومات والمسؤولين عن الصناعة".

وأكد أهمية تعاون المتخصصين في مجال النقل الكهربائي ومشاركة وزارة النقل والشركات المشاركة في المعرض المصاحب، والتي تعمل في مجال النقل الكهربائي والصناعات المغذية له، مشيرا إلى أهمية استمرار دعم اليابان للجامعة المصرية اليابانية، حيث أنها أصبحت من أهم الجامعات البحثية المصرية.

سفير اليابان بالقاهرة المناخ النقل الكهربائي