كبرنا لكننا لسنا أحصنة.. رغدة: توجه رسالة دفاع عن ميرفت أمين

الأحد 11/سبتمبر/2022 - 06:48 م

نشرت الفنانة السورية رغدة صورة لها بدون مكياج" على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تعيلقا عن أزمة التي لاحقت ميرفت امين عقب نشر صورة لهافي عزاء المخرج علي عبد الخالق قائلة "نعم كبرنا لكننا لسنا أحصنة ،،.نعم كبرنا كما ستكبرون يومًا لكننا لم ولن تكن ظهورنا مباحة للجلادين ..نضجنا بما يكفي لنستبدل احتياجاتنا السابقة بعافية وستر واستغناء عن تفاصيل زمن قبيح

كبرنا واتسعت بصيرتنا ما يكفيها شرور الآخرين فابتعدت عنهم وأغلقت منافذ احتمالها لمهاترات لا تسمن العقل ولا تغني الروح إلا بوجع، نعم كبرنا للحد الذي لا يعني فيه هذا الأمر سوى أولادنا، للحد الذي بتنا نجيد فيه قراءة النفوس المحيطة بنا دون لعثمة، للحد الذي نعتز بأنواتنا ونمتن لها على ما احتملته فوق طاقتها عبر رحلة طويلة وشاقة ، كبرنا ونحن على يقين أن لكل مرحلة من العمر نسقها وخصوصيتها فلا عمليات التجميل ولا تلك الأزياء المبهرة ولا تلك الخفة الممعنة في إخفاء أنفاسنا قادرة على تزييف الواقع نعم كبرنا ولكن بتنا وباتت مشاعرنا شفافة وحساسة إلى حد التمزق إن لامست نفحة لاذعة أو تشف أو تلذذ حتى لو عرفنا أنها من نفوس سادية .

واختتمت: “فاتقوا الله ومن بعده يومًا قد تدركون فيه معنى ماكتبته”.

كانت الفنانة ميرفت أمين، قد ظهرت بإطلالة حزينة ، ولفتت إليها الأنظار خلال عزاء المخرج على عبدالخالق.

وحازت الفنانة اهتمام متابعيها علي التواصل الاجتماعي، خاصة أنه أحدث ظهور لها بعد اختفاء فترة طويلة منذ رحيل صديقاتها الفنانة دلال عبدالعزيز ومن قبلها رجاء الجداوي.

علقت الفنانة ميرفت امين على ردود الأفعال بشأن ظهورها بملامح حزينة، وقالت في تصريحات تليفزيونية: "لا أعرف لماذا تصطادني السوشيال ميديا؟ قبل 10 أيام قالوا توفيت إلى رحمة الله إثر وعكة صحية، وبعدها قالوا في سن كذا تزوجت".

وأضافت الفنانة الكبيرة: في مداخلة هاتفية في برنامج مساءdmc"لا يمكن إخفاء الموت أو الزواج مش عارفة صايدني ليه طول الوقت بيتكلموا على عزاء وشكلها مهموم وكبرت هل مطلوب مني أروح العزاء بمكياج كامل؟"

وتابعت ميرفت أمين: "من يتداولون هذه الأخبار لا يقدرون وجود أشخاص أنا على تواصل معهم، أو أن تكون ابنتي في مكان وغير قادرة على الوصول لي، حاجة زي كده الناس بتتخض".

وتعد ميرفت أمين من أبرز الفنانات في مصر والوطن العربي، وقدمت عددا كبيرا من الأعمال الدرامية المميزة مع كبار النجوم.

يذكر أن آخر أعمال ميرفت أمين فيلم "أعز الولد" والذي طُرح في مارس 2021، من ﺇﺧﺮاﺝ سارة نوح، ﺗﺄﻟﻴﻒ شريف نجيب وجورج عزمي، وبطولة دلال عبدالعزيز، شيرين، إنعام سالوسة، سامي مغاوري، ومحمد شاهين وغيرهم.