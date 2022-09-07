ارتفاع جديد.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك الحكومية والخاصة

الأربعاء 07/سبتمبر/2022 - 05:22 م

سجل سعر صرف الدولار ارتفاعا بنحو 3 قروش في نهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، في غالبية البنوك الحكومية والخاصة العاملة في مصر وسط ترقب للاتفاق مع صندوق النقد الدولى.

وسجل أعلى سعر للدولار في بنوك المصري الخليجي - مصرف أبوظبي الإسلامي - MIDBANK - الأهلي الكويتي عند مستوى 19.27 جنيهًا للشراء، 19.30 جنيهًا للبيع، و سجل أقل سعر لصرف الدولار في بنوك البركة - التنمية الصناعية عند مستوى 19.17 جنيهًا للشراء، 19.27 جنيهًا للبيع.



وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري19.21 جنيه للشراء، 19.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري19.22 جنيه للشراء، 19.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر19.22 جنيه للشراء، 19.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية19.24 جنيه للشراء، 19.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"19.24 جنيه للشراء، 19.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى19.27 جنيه للشراء، 19.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي19.22 جنيه للشراء، 19.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي19.23 جنيه للشراء، 19.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الكويت الوطني19.20 جنيه للشراء. 19.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات19.22 جنيه للشراء، 19.27 جنيه للبيع.