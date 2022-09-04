وزير التنمية المحلية يصدر أول حركة تنقلات تضم 23 قيادة محلية بالمحافظات

الأحد 04/سبتمبر/2022 - 01:22 م

أصدر اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أول حركة تنقلات لعدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، وتضمنت الحركة تنقلات وندب وتعيينات لـ 23 قيادة محلية بمحافظات البحر الأحمر والقليوبية والغربية والدقهلية وجنوب سيناء والشرقية والمنوفية وأسيوط والإسكندرية والإسماعيلية والقاهرة .

وقال وزير التنمية المحلية، إن الحركة تضمنت تصعيد اللواء أحمد عبدالعزيز مرزوق رئيس مدينة شبرا الخيمة بالقليوبية إلى سكرتير عام مساعد البحر الأحمر ، كما تضمنت الحركة نقل كل من هيثم ماهر الدسوقي من وزارة التنمية المحلية إلى رئيس مدينة شبرا الخيمة بالقليوبية، ومحمد محمود صحصاح من رئيس مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء إلى رئيس حى غرب شبرا الخيمة بالقليوبية، وخالد إبراهيم منصور رئيس مركز ومدينة الغنايم بأسيوط إلى رئيس مركز ومدينة صدفا بأسيوط .

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن الحركة تضمنت نقل عدد من رؤساء الأحياء والمراكز بالدقهلية وشملت نقل كل من هشام أبوالمكارم أحمد رئيس مركز ومدينة المنزلة إلى رئيس مدينة محلة دمنة ومتولى عبدالعال متولى رئيس مركز ومدينة السنبلاوين إلى رئيس حى غرب المنصورة وسيد حسين النخيلى رئيس مركز ومدينة الجمالية إلى رئيس مركز ومدينة دكرنس وصبرى محمد عبده رئيس حي غرب المنصورة إلى رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل وسمير صدقى لطفى رئيس حى شرق المنصورة إلى رئيس مركز ومدينة تمى الأمديد ومحمد أحمد أبوالعنين رئيس مركز ومدينة بنى عبيد إلى رئيس مركز ومدينة الجمالية وأمال وحيد بركات رئيس مدينة محلة دمنة إلى رئيس مركز ومدينة بنى عبيد وأحمد محمد عبدالعظيم رئيس مركز منية النصر إلى رئيس مركز ومدينة السنبلاويين.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الحركة تضمنت أيضاً نقل رضا أحمد قويطة رئيس حى أول طنطا بالغربية إلى رئيس مركز ومدينة سمنود بالغربية ، وجلال عبدالكريم رئيس مركز ومدينة كفر صقر بالشرقية إلى رئيس مركز ومدينة بلبيس، ووائل زغلول محمد رئيس مركز ومدينة أبوالمطامير بالبحيرة إلى رئيس مركز ومدينة الدلنجات ، مشيراً إلى أنه تم نقل خالد إبراهيم أبواليزيد رئيس مركز ومدينة قويسنا بالمنوفية إلى رئيس مركز ومدينة أشمون ووحيد المأمون الحضرى رئيس مركز ومدينة بركة السبع بالمنوفية إلى رئيس مركز ومدينة شبين الكوم.

وأضاف اللواء هشام آمنة أن الحركة تضمنت أيضاً عدد من القيادات بمحافظة البحر الأحمر حيث تم نقل إيهاب محمد رشاد رئيس مدينة شلاتين إلى رئيس مدينة القصير وأشرف محمد البيه رئيس مدينة القصير إلى رئيس مدينة الغردقة وعادل سيد نصر رئيس مدينة حلايب إلى رئيس مدينة شلاتين ، مضيفاً : كما تضمنت الحركة نقل محارب موسى عبدالرحمن رئيس حى شرق الإسكندرية إلى رئيس حى العامرية ثان ، وراضى عمار أحمد رئيس مركز ومدينة أبوصوير بالإسماعيلية إلى رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق بالاسماعيلية وندب اللواء ماهر محمد هاشم رئيس حى غرب شبرا الخيمة إلى ديوان عام محافظة القاهرة .

وشدد وزير التنمية المحلية على أن الوزارة مستمرة خلال الفترة القادمة في متابعة وتقييم أداء قيادات الإدارة المحلية ورؤساء المدن والمراكز والأحياء بمختلف المحافظات بالتنسيق مع السادة المحافظين وجميع الأجهزة المعنية لاختيار أفضل العناصر والدفع بها للمناصب القيادية المطلوبة واستبعاد المقصرين و نقلهم إلى وظائف إدارية بعيداً عن قطاعات خدمة المواطنين مؤكداً أنه لا مكان للمتكاسلين أو المتخاذلين في أداء العمل بالصورة المطلوبة .

ووجه اللواء هشام آمنة ، بقيام سكرتير عموم المحافظات ورؤساء المدن والأحياء والمراكز بضبط منظومة العمل والتشديد علي الإنضباط والإلتزام وحسن معاملة المواطنين وتقديم الخدمات لهم بكل سهولة ويسر والحفاظ علي الحملة الميكانيكية وأعمال الصيانة الدورية للمعدات وإثابة المتميزين من العاملين والمتواجدين في العمل في غير أوقات العمل الرسمية وفي أيام العطلات وسرعة الانتهاء من المهام المكلفين بها وتحديد فترة زمنية للرد علي شكاوي المواطنين .

وأوضح "آمنة" أن الوزارة ستقوم بصورة مستمرة بتصعيد الكوادر والقيادات المتميزة القادرة على التفانى في العمل والتي تتميز بالنزاهة والشفافية لتولى المسئولية في المناصب المرشحين لها بما يساهم في تقديم أقصى مجهود لخدمة المواطنين والإرتقاء بالخدمات المقدمة لهم وتحقيق الرؤية التنموية للدولة على أرض في المحافظات مع بداية الجمهورية الجديدة .

وأكد وزير التنمية المحلية، أن المرحلة الحالية في منظومة العمل المحلي تتطلب بذل أقصي جهد لتنفيذ ومتابعة توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء خاصة المبادرة الرئاسية حياة كريمة وملف مخالفات البناء والتعديات على أراضى وأملاك الدولة وإزالة التعديات في المهد ، وشدد الوزير على ضرورة التواجد بين المواطنين بصورة مستمرة للاستماع إلى شكواهم والعمل على سرعة حلها وحسن التعامل معهم وإيلاء اهتمام خاص بمنظومة الشكاوي ولقاء المواطنين في مواعيد محددة للاطمئنان بوجود رضا حول الإجراءات والحلول المتخذة لحل المشكلات بصورة نهائية وعدم الاكتفاء التقارير المقدمة من العاملين واتباع نهج الشفافية والمصارحة مع المواطن والاهتمام بشكاوي وسائل التواصل الاجتماعي .

كما وجه اللواء هشام آمنة بضرورة الإهتمام اليومي بملف القمامة ورفع تراكمات المخلفات اليومية أولاً بأول للحفاظ على صحة المواطنين ودعم جهود وخطط الدولة للحفاظ على البيئة والنظافة العامة والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى لمختلف الأحياء والمدن والمراكز والارتقاء المستمر بمنظومة النظافة مع تشجيع المبادرات الشعبية والمجتمعية في هذا الملف الحيوي الذى يمس المواطن بصورة يومية ، كما وجه " آمنة" بالعمل على رفع الإشغالات بالشوارع والقيام بحملات دورية ومفاجئة لإزالة أي اشغالات للمحلات والمطاعم والمقاهي والباعة الجائلين والتصدى لأى مخالفات غير قانونية في الشارع أو معوقات لحركة سير المواطنين والسيارات والحركة المرورية في الشوارع الرئيسية والفرعية .

كما شدد وزير التنمية المحلية على أهمية تحقيق التوازن بين سرعة تنفيذ المشروعات الجارية في الأحياء والمراكز والمدن من ناحية وعدم التأثير على حياة المواطنين وتحركاتهم من ناحية أخرى ، والتأكد من عدم وجود أى عوائق تحد تحركات المواطنين اليومية من خلال سرعة رد الشىء لأصله ، والتنسيق الكامل مع جهات تنفيذ المشروعات من المقاولين والشركات لضمان صلاحية الطرق وتوفر عوامل الآمان بها والحفاظ على المال العام .

يأتي ذلك فى إطار سعى وزارة التنمية المحلية لضخ دماء جديدة في المناصب القيادية بالمحافظات وتصعيد القيادات المتميزة لتولى المسئولية لضبط منظومة العمل المحلى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .