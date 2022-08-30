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الثلاثاء 30 أغسطس 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

التموين تزف بشرى للمواطنين بشأن الإضافات والمواليد

التموين تزف بشرى
التموين تزف بشرى للمواطنين بشأن الإضافات والمواليد
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كشف طلعت حسن، وكيل وزارة التموين في الجيزة، عن دراسة استخراج بطاقات تموينية جديدة للأسر الأولى بالرعاية والمطلقات والأرمال، ومن ينطبق عليهم الحد الأدنى للمعاش 1500 و2400 جنيه للمرتب، وإضافة الزوجة المحرومة.

وأشار إلى أن الوزارة، كانت قد وافقت على تلك الخدمات بداية العام من أجل تنقية البطاقات وتنفيذ محددات الدعم الخاصة بامتلاك السيارة والمرتب الحكومي المرتفع.
وأضاف وكيل وزارة التموين بالجيزة، أن هذا الإجراء لن يحدث إلا بعد انتهاء عملية التنقية بشكل كامل واستبعاد غير المستحقين والانتهاء من عملية تسجيل رقم الهاتف على البطاقات.
وتوقع أن يحدث ذلك مع بداية العام المقبل 2023 ومع انتهاء صرف الزيادة الاستثنائية المقرر بداية شهر سبتمبر المقبل ولمدة 6 أشهر أو مع بداية العام المالي الجديد.
كان الدكتور على المصيلحي وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، أصدر توجيهًا وزاريًا يقضي بمد ‏فترة تسجيل رقم الهاتف المحمول على بطاقات التموين حتى 30 سبتمبر 2022.

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