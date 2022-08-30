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الثلاثاء 30 أغسطس 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بورصة المغرب تغلق على انخفاض

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أَغْلَقَتِ البورصة المغربية على انخفاض في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيسي (مازي) تراجعاً بنسبة 0.07 %، بـ12.169,05 نقطة.
فقد انخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.12 % ليستقر عند 985,4 نقطة، فيما حقق المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي تقدماً طفيفاً بنسبة 0.3 % مسجِّلاً 912,97 نقطة. وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 13,65 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 631,43 مليار درهم مغربي.

بورصة المغرب انخفاض