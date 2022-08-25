كورونا في سوريا.. تسجيل 22 إصابة جديدة

الخميس 25/أغسطس/2022 - 02:34 ص

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 30 حالة من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 56924 شفي منها 53153 حالة وتوفي 3162 حالة.