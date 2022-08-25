ads
الخميس 25 أغسطس 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

كورونا في سوريا.. تسجيل 22 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 30 حالة من الإصابات المسجلة بالفيروس.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 56924 شفي منها 53153 حالة وتوفي 3162 حالة.

كورونا سوريا إصابات وفيات