الأحد.. حفل توقيع كتاب "الأرض الحمراء" بالقومي للترجمة

الأربعاء 24/أغسطس/2022 - 01:14 م

يقيم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي حفل توقيع لكتاب "الأرض الحمراء.. جغرافيا الآثار في صحراء مصر الشرقية" والذي صدر مؤخرًا عن المركز القومي للترجمة، وذلك بحضور مترجم الكتاب الدكتور عاطف معتمد، في الحادية عشر صباح الأحد المقبل، الموافق 28 أغسطس الجارى.

‎وتصدر كتاب "الأرض الحمراء" مبيعات المركز القومي للترجمة خلال شهر يوليو الماضي وبهذه المناسبة يقدم المركز القومي للترجمة خصم 40% الأحد المقبل على جميع كتب المترجم عاطف معتمد المتوفرة في منفذ البيع "الأرض الحمراء، والقومية العرقية وسقوط الامبراطوريات، ومستقبل النظام العالمي الجديد، والعنصرية والتعصب العرقي، وجغرافيا السياسة في روسيا، وتاريخ روسيا من القبيلة إلى الأمة".

‎المترجم الكبير عاطف معتمد أستاذ بقسم الجغرافيا بكلية الآداب جامعة القاهرة، وباحث ومترجم في الجغرافيا وفي العلاقات الدولية أيضا، عمل خلال الفترة من 2014 وحتى 2017 مستشارًا ثقافيًا لجمهورية مصر العربية ورئيسًا لبعثتها التعليمية في السفارة المصرية في موسكو، وله عدد كبير من المؤلفات والكتب المترجمة والأبحاث.