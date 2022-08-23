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الثلاثاء 23 أغسطس 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

كورونا في سوريا.. تسجيل 15 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 22 ووفاة حالة من الإصابات المسجلة بالفيروس.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 56876  شفي منها 53102 حالة وتوفي 3161 حالة.

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