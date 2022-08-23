كورونا في سوريا.. تسجيل 15 إصابة جديدة

الثلاثاء 23/أغسطس/2022 - 07:22 ص

أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 22 ووفاة حالة من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 56876 شفي منها 53102 حالة وتوفي 3161 حالة.