بورصة الكويت تغلق على انخفاض

الإثنين 15/أغسطس/2022 - 03:37 ص

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام بمقدار 53.13 نقطة، ما نسبته 0.69 في المئة، ليصل عند مستوى 7646.34 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 375.3 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 59.7 مليون دينار كويتي، نتيجة تنفيذ 11716 صفقة.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس بمقدار 39.3 نقطة ليغلق عند مستوى 5819.65 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 0.67 في المئة، من خلال تداول 283.6 مليون سهم، عبر 6386 صفقة نقدية بقيمة 19.6 مليون دينار.

وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة انخفاض بلغت 0.7 في المئة، ما يعادل 59.7 نقطة، لينهي تداولاته عند 8525.13 نقطة، جراء تداول 61.6 مليون سهم عبر 5330 صفقة بقيمة 40 مليون دينار.