"نواب ونائبات قادمات": الشارع المصري في انتظار الكثير من الحكومة لتخفيف الأعباء

السبت 13/أغسطس/2022 - 03:14 م

قالت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر، رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية، إن التعديل الوزارى الواسع الذي أجراه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، شمل عددا من الوزارات التي عانت من أزمات متعددة مع الشارع منها وزارة التعليم، مؤكدة أن تطوير المنظومة التعليمية ضرورة ملحة لكن نختلف علي الآليات التي اتبعها الوزير السابق.

وأضافت في بيان، اليوم، أن التعديل جاء في توقيت دقيق للغاية، حيث تحتاج الدولة إلى ضخ دماء جديدة، تتناسب مع دقة المرحلة التى تمر بها مصر والعالم، مؤكدة أن مصر في حاجة إلى "حكومة حرب" قادرة على التعامل مع التحديات والأزمات.

وأشارت إلى أن الشارع المصري في انتظار الكثير من الحكومة لتخفيف الأعباء التي يواجهها المواطن البسيط، وطالبت الوزراء الجدد بالعمل بكل جدية وصرامة واتباع الشفافية في التعامل مع الملفات التي تمس مقدرات الوطن والخدمات المقدمة للمواطنين، وأن تكون مصلحة المواطن أولوية لدى الجميع، ومواجهة كل أشكال الفساد.