بورصة تونس تغلق على ارتفاع

الخميس 11/أغسطس/2022 - 04:37 ص

أقفلَ المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات على تراجع بنسبة 0.25%، ليصل عند 7770.26 نقطة.

وبلغ مجموع الأموال المتداولة 2.257 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 25 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 17 شركات، واستمرار أسهم 13 شركةً على ثبات.