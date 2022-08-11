أقفلَ المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات على تراجع بنسبة 0.25%، ليصل عند 7770.26 نقطة.
وبلغ مجموع الأموال المتداولة 2.257 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 25 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 17 شركات، واستمرار أسهم 13 شركةً على ثبات.
اقتصاد
بورصة تونس تغلق على ارتفاع
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أقفلَ المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات على تراجع بنسبة 0.25%، ليصل عند 7770.26 نقطة.
أقفلَ المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات على تراجع بنسبة 0.25%، ليصل عند 7770.26 نقطة.