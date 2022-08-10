البحرية المغربية تُنقذ 23 بحارًا بعد غرق مركبهم

الأربعاء 10/أغسطس/2022 - 01:14 ص

أنقلت البحرية المغربية 23 بحاراً نتيجةَ غرق مركبهم في عرض سواحل مدينة الدار البيضاء.

وأوضحت البحرية المغربية في بيان أن القارب كان في وضعية صعبة بعرض البحر؛ نتيجة تسرب كبير للمياه مما أدى إلى غرقه، مشيراً إلى أن البحارةَ أعيدوا سالمين إلى ميناء المدينة.