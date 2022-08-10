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الأربعاء 10 أغسطس 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

البحرية المغربية تُنقذ 23 بحارًا بعد غرق مركبهم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أنقلت البحرية المغربية 23 بحاراً نتيجةَ غرق مركبهم في عرض سواحل مدينة الدار البيضاء.
وأوضحت البحرية المغربية في بيان أن القارب كان في وضعية صعبة بعرض البحر؛ نتيجة تسرب كبير للمياه مما أدى إلى غرقه، مشيراً إلى أن البحارةَ أعيدوا سالمين إلى ميناء المدينة.

البحرية المغربية بحارأ غرق مركب
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