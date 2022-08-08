وزيرة البيئة تطالب شركات النظافة بمراعاة تشغيل البدو ودمجهم داخل المنظومة

الإثنين 08/أغسطس/2022 - 01:55 م

أكدت الدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ضرورة التزام شركة النظافة بكافة البنود والاشتراطات الموجودة بالتعاقد بطرق الجمع والنقل للمخلفات من الاحياء والمساكن والفنادق وتنظيف شوارع وشواطئ وحدائق وجمع المخلفات الزراعية من الحدائق والفنادق، مشيرة إلى ضرورة مراعاة الشركة تشغيل البدو ودمجهم داخل هذه المنظومة .

جاء ذلك خلال اجتماع اليوم الاثنين وزير التنمية المحلية ، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعاً بمقر وزارة التنمية المحلية ، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مع أعضاء التحالف الوطنى الذى يضم شركتى "بيئة" المتخصصة في مجال الخدمات البيئية وجرين بلانت للإدارة للحلول البيئية المستدامة لاستكمال مناقشة العرض المقدم من التحالف للعمل فى منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة فى محافظة جنوب سيناء وذلك بحضور أعضاء اللجنة الفنية المشكلة من قيادات الوزارتين ، فى إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة مؤتمر المناخ COP 27 بمدينة شرم الشيخ .

وأعربت وزيرة البيئة عن تقديرها لكافة الجهود المبذولة بمدينة شرم الشيخ متمنية ان نرى قريباً نتائح ملموسة و متميزة بمنظومة المخلفات بالمدينة وتبرز إنجازاتها.