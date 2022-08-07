الذهب يواصل الاستقرار وعيار 21 يسجل 1067 جنيها

الأحد 07/أغسطس/2022 - 10:29 ص

شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأحد، مع إغلاق السوق المحلية اليوم، واستقرار الطلب وسعر صرف الدولار بالسوق المحلية.

وعلى الرغم ذلك، عزز الذهب من مكاسبه، للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك بفعل ارتفاع الطلب من الصينين مدفوعًا بالتوترات المتزايدة مع الولايات المتحدة بشأن تايوان، إذ يتجه المستثمرون للذهب كملاذ آمن مع الصراعات والأحداث الجيوسياسية.

وقال سعيد إمبابي، عضو بالشعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الذهب شهدت حالة من الاستقرار بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1067 جنيهًا، كما سجلت الأوقية مستوى 1775 دولارًا.

وأضاف، أن أسعار الذهب بالسوق المحلية تعتمد على ثلاثة عوامل، تشمل سعر تداول الأوقية بالبورصة العالمية، وسعر صرف الدولار بالسوق المحلية، والعرض والطلب.

وأشار إلى أن جرام الذهب عيار 24 سجل 1220 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 915 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 712 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 8536 جنيهًا.

وتوقع إمبابي، أن تشهد الأسواق موجة من تصحيح الأسعار وجني الأرباح على الصعيد القريب، يعقبه ارتفاعا في الأسعار، مع توافر معطيات ارتفاع أسعار الذهب ومن بينها، ارتفاع معدلات التضخم، وتباطؤ النمو الاقتصادي، والتوترات السياسية في أكثر من موقع، ما يدفع المشهد لحالة من الضبابية، ويعزز من التوجه للذهب كملاذ آمن.