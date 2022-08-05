نشرة بأهم تطورات الأسواق العالمية للفترة من 22 إلى 29 يوليو 2022

الجمعة 05/أغسطس/2022 - 06:04 م

في أسبوع حافل بالأحداث في الولايات المتحدة، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بمقدار 75 نقطة أساس، وهو ما يعد رابع رفع لسعر الفائدة هذا العام في محاولة لمواجهة التضخم المرتفع بشكل مستمر.

وقبل القرار، شهدت الأسواق المالية تقلبات شديدة، حيث تكبدت كل من الأسهم وسندات الخزانة خسائر كبيرة. ومع ذلك، سجلت الأصول ارتفاعاً خلال التداول بعد اعلان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عن رفع الفائدة، بمقدار 75 نقطة أساس، وتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بنبرة أقل حدة، قائلاً إنه سيكون من المناسب إبطاء زيادات سعر الفائدة في وقت معين.

وشهدت الأسهم الأمريكية ارتفاعًا استثنائيًا هذا الأسبوع ليس فقط بسبب نتائج الاجتماع ولكن أيضًا على خلفية صدور بيانات أرباح شركات التكنولوجيا مثل الفابت، وأبل وأمازون ومايكروسوفت. وعلى صعيد السلع الأساسية، ارتفعت أسعار النفط مع ارتفاع الطلب وانكماش العرض، وذلك مع ترقب الأسواق لاجتماع أوبك + الأسبوع المقبل. وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية، أظهرت بيانات الاقتصاد الأمريكي الصادرة في نهاية الأسبوع، حدوث انكماش للربع الثاني على التوالي هذا العام، مما يعني رسميًا دخول الولايات المتحدة في ركود فني. علاوة على ذلك، وصل مقياس التضخم الأهم لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أعلى مستوى له منذ يناير 1982، مما زاد من مخاوف التضخم الحالية.