مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق على ارتفاع

الإثنين 01/أغسطس/2022 - 02:21 ص

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة مرتفعًا 44.06 نقطة ليقفل عند مستوى 12199.08 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية 177 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 330 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 173 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 30 شركة على تراجع.