بعد فتح القيد بكرة السلة.. أنس أسامة يواجه شبح الإيقاف

الثلاثاء 26/يوليو/2022 - 01:36 م

فتح اتحاد كرة السلة، برئاسة مجدي أبوفريخة، باب القيد للموسم الجديد، خلال الساعات الماضية ويستمر حتى 20 أغسطس المقبل، وفي حال عدم قيد اللاعبين القدامى قبل الموعد يعتبر اللاعب حرًا.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة أزمة كبيرة بين نادي الزمالك ونظيره الاتحاد السكندري بسبب قيد أنس أسامة لاعب منتخب مصر والذي وقع على تجديد تعاقده مع الزمالك قبل أن يوقع على عقد انتقاله إلى زعيم الثغر، وفي حال تقدم كل ناد بعقود انتقال اللاعب سيواجه اللاعب الإيقاف لمدة 6 أشهر.

ومن المقرر أن يتقدم الزمالك بالعقود الموقعة مع أنس أسامة، بالإضافة للعقود التي وقعها اللاعب في عهد لجنة حسين لبيب.

ويفكر أنس أسامة في الاحتراف خارجيا للهروب من شبح الإيقاف بسبب التوقيع للناديين، إلا أنه لن يتم الانتقال إلى الاحتراف الخارجي إلا بشروط نادي الزمالك خاصة أنه صاحب الحق في اللاعب.

وحدد اتحاد السلة 7 أغسطس موعدا لقيد نادي الزمالك قائمة فريقه، بينما الاتحاد الكندري يسجل لاعبيه يوم 10 من الشهر نفسه، فيما يسجل النادي الأهلي حامل لقب الدوري لاعبيه يوم السبت 6 أغسطس.