إنت بقى ابن مين؟.. مجدي عبد الغني يفتح النار على سيد عبد الحفيظ

الثلاثاء 26/يوليو/2022 - 12:29 م

شن مجدي عبدالغني، لاعب الأهلي السابق، هجوما حادا على سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بنادي الأهلي، ردًا على تصريحات الأخير.

وقال عبد الغني في تصريحات إعلامية، خلال الساعات الماضية: حبى للنادى الأهلى مش علشان الفلوس، ولا طمع فى منصب جوا النادى، أنا بحب الأهلى اللى لعبت فيه وبعتبر رمز من رموزه.

وأضاف عبد الغني: "أنا مش بقف على باب النادى وأتمحلس يا سيد عبد الحفيظ زيك، علشان كده أنا بره النادي وإنت مدير الكرة".

وأوضح نجم الأهلي السابق، أن كل العالم وقنوات الأندية تقوم لأغراض كروية وتسويقية إلا قناة الأهلي قائمة لسب كل من ينتقد محمود الخطيب، موضحا أن الكتائب الإلكترونية تحصل على المال ومعروف من يصرف عليهم وتذهب للمدرج من أجل سبي رغم أني رمز من رموز الأهلي.

و تابع عبد الغني: “عيب أما تقولى مبادئ الأهلى، وهى مبادئ الأهلى إن رمز من رموزه يتشتم كل يوم من كتائب إلكترونية مدفوعة الأجر على السوشيال ميديا”.

واختتم: "أنا ابن السيد محمد عبد الغني يا سيد عبد الحفيظ السيد عبد الغني اللي لما الناس بتعدي من قدام مكتبه بتقف انتباه.. أنا قولتلك أنا ابن مين يا سيد إنت بقى ابن مين؟".