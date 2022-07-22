أحمد يونس شبيه الكينج: فخور بالعمل مع محمد منير وأكرم حسني

الجمعة 22/يوليو/2022 - 06:24 م

قال الفنان أحمد يونس ، والذي شارك هو وأصدقائة المنايرة مع النجم الكبير محمد منير، في أغنية «للي»، إن أجواء الكواليس كانت جميلة ومبهجة.



وأكد «يونس» في تصريحات خاصة ل «البوابة نيوز»قائلا:

ان سعادته الكبيرة لا توصف بمشاركته في كليب" للي"مع الكينج محمد منير وأكرم حسني ،حلم كنت بحلمة من صغري وشكراً بجد للمخرجة مريم الباجوري،وكل كروا العمل .



وأعرب عن سعادته بتأدية الأغنية التي يرى أنها أظهرت ما يكنه للكينج من حب وأنه توقع منذ البداية وراهنوا جميعا على نجاحها وكانت الأغنية قائمة من بدايتها على الحب وأنهم كمنايرة يحبون الكينج لذا شاركوا فيها وهو بدوره يقدمها لجمهوره الذي يحبه.



واضاف يونس :انه انتهي من تصوير فيلم مخ في الثلاجة، بجسد دور صعيدي اسمه" سيد" ،وعلق قائلا: تم وقف تصوير الفيلم بسبب مرض الدكتور والفنان احمد حلاوة وبسبب وفاتة،تم وقف التصوير سنة وأمس كان آخر تصوير مشاهد الفيلم الذي يعرض خلال الشهر القادم.

الجدير بالذكر أن أخر أعمال احمد يونس مسلسل وش وضهر للفنان اياد نصار وريهام عبد الغفور وغيرهم