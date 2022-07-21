بالفيديو.. الرئيس السيسي يحصل على الدكتوراة الفخرية من جامعة بلجراد

الخميس 21/يوليو/2022 - 11:45 ص

منحت جامعة بلجراد، الدكتوراة الفخرية للرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، وذلك في إطار زيارته لجامعة بلجراد فى صربيا، وفقا لما نقلته فضائية “إكسترا نيوز”.

وكان الرئيس السيسي قد وضع، إكليلا من الزهور على قبر الجندى المجهول بصحبة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، إلى مقر جامعة بلجراد، إحدى أهم المؤسسات التعليمية في صربيا.

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي في بلجراد مباحثات على مستوى القمة مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش.

وأقيمت للرئيس مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين، واستعراض حرس الشرف.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس الصربي استهل اللقاء بالترحيب بالرئيس ضيفاً عزيزاً في صربيا للمرة الأولى، معرباً عن تقدير بلاده لمصر قيادةً وشعباً، ومشيداً بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين مصر وصربيا، مع تأكيد حرص بلاده على مواصلة الارتقاء بتلك العلاقات وتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين على جميع المستويات، لا سيما في ضوء دور مصر المحوري كركيزة للاستقرار والأمن والسلام في الشرق الأوسط وأفريقيا.