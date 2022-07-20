بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

الأربعاء 20/يوليو/2022 - 02:44 ص

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على ارتفاع مؤشر السوق العام بمقدار 33.13 نقطة ليبلغ مستوى 7447.16 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.45 في المئة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 169.06 مليون سهم عبر تنفيذ 10838 صفقة نقدية بقيمة 43.2 مليون دينار كويتي. وارتفع مؤشر السوق الرئيس 20.22 نقطة ليبلغ مستوى 5708.72 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.36 في المئة عبر تداول 101.3 مليون سهم من خلال تنفيذ 5067 صفقة نقدية بقيمة 13 مليون دينار كويتي.

وصعد مؤشر السوق الأول 38.9 نقطة ليبلغ مستوى 8286.75 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.47 في المئة عبر تداول 67.9 مليون سهم من خلال تنفيذ 5771 صفقة بقيمة 30.13 مليون دينار.