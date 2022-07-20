بورصة تونس تغلق على انخفاض

الأربعاء 20/يوليو/2022 - 05:23 ص

أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس " توناندكس " تعاملات على انخفاض بنسبة 0.29 بالمائة، ليصل عند 91ر7562 نقطة.

وبلغ مجموع الأموال المتداولة 2.4 مليون دينار تونسي أي بنحو 7.6 آلاف دولار أمريكي، وسط ارتفاع أسهم 12 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 32 أخرى، واستمرار أسهم 17 شركة على ثبات.