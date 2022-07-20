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الأربعاء 20 يوليو 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بورصة تونس تغلق على انخفاض

بورصة تونس
بورصة تونس
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أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس " توناندكس " تعاملات على انخفاض بنسبة 0.29 بالمائة، ليصل عند 91ر7562 نقطة.
وبلغ مجموع الأموال المتداولة 2.4 مليون دينار تونسي أي بنحو 7.6 آلاف دولار أمريكي، وسط ارتفاع أسهم 12 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 32 أخرى، واستمرار أسهم 17 شركة على ثبات.

بورصة تونس انخفاض