مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق ارتفاع

الإثنين 18/يوليو/2022 - 06:12 ص

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة مرتفعًا 129.39 نقطة ليقفل عند مستوى 11292.41 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 3.6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية 107 ملايين سهم، تقاسمتها أكثر من 220 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 149 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 54 شركة على تراجع.