برلماني يوجه سؤالًا حول خطة الحكومة فى الرقابة على السوق وجشع التجار

الأربعاء 13/يوليو/2022 - 02:33 م

تقدم النائب عمر وطني عضو مجلس النواب عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء بسؤال للحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن خطة الحكومة فى الرقابة على الأسواق تزامنًا مع تحريك أسعار البنزين لمنع استغلالها في زيادة أسعار السلع على المواطنين وزيادة اسعار الأجرة مضيفا ان المواطن اصبح فريسة لجشع التجار.

وأضاف “وطنى “ فى تصريح خاص لـ “البوابة” أن التاجر أصبح ينتظر تحريك الاسعار من قبل الحكومة ويقوم بوضع نسبة زيادة لا تتماشى من نسبة الزيادة التى فرضتها الحكومة فى ظل غياب الاجهزة الرقابية على الأسواق والتى جعلت التجار ينتعشون من خلال استغلالهم للازمات حيث إن المواطن البسيط اصبح صخية ومستسلم للامر الواقع.

وأشار عضو مجلس النواب أن استمرار زيادة الأسعار من قبل التجار بشكل جشع يعتبر سبب رئيسى في عزوف المواطنين عن شراء كثير من السلع لعدم قدرة بعضهم على تحمل الزيادة الملحوظة الأمر الذي يسبب أعباء كبيرة على المواطنين.