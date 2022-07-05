بورصة المغرب تغلق على انخفاض

الثلاثاء 05/يوليو/2022 - 01:29 ص

أغلقت البورصة المغربية على انخفاض في التعاملات،حيث سَجَّلَ مؤشرُها الرئيسي مازي تراجعًا بنسبة 0.26%، مسجلًا 11.713،85 نقطةً.

وانخفضَ مؤشرُ أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.32% ليستقر عند 943،54 نقطةً، فيما تراجعَ المؤشرُ المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.05% مسجلًا 877،35 نقطة.

وبلغَ الحجمُ الإجمالي للتداولات ما مجموعه 82،46 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة 608،43 مليارات درهم مغربي.