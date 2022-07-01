الأوقاف: العشر الأوائل من ذي الحجة ترفع فيها درجات العباد

الجمعة 01/يوليو/2022 - 10:59 ص

قال الدكتور أسامة فخري الجندي، مدير عام شؤون المساجد بوزارة الأوقاف، إن الله عز وجل اختص أياما من الدهر، وجعلها مواسم للخير، ومواسم تتضاعف فيها الحسنات، ودرجات العباد، مشيرا إلى أنه من الضروري اغتنام تلك الفرصة بالفرح والسرور والعمل.

وأضاف أسامة فخري الجندي، خلال استضافته في برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد، أن أيام العشر الأوائل من ذي الحجة تحمل النفحات من الله عز وجل، والتي يجب على العباد اغتنامها ، ونبه سيدنا محمد على فضلها ، واقسم بها الله عز وجل في كتابه العزيز .

وأوضح، أن الله عز وجل لا يقسم إلا بالعظيم قدره، والقسم بالعشر الأوائل من ذي الحجة توحي بأهميتها ، واجتماع أمهات العبادات فيها على عكس باقي مواسم العبادة .

وتابع، أن النبي محمد أقسم بعظمة تلك الأيام العشر عند الله، وأن العمل فيها أحب الأعمال إلى الله عن غيرها، مردفا: "المطلوب من العبد أن يتسابق في الخير في تلك الأيام".

