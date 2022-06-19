التونسية أنس جابر تواصل الإنجازات وتتوج ببطولة برلين للتنس

الأحد 19/يونيو/2022 - 06:50 م

واصلت نجمة التنس التونسية أنس جابر كتابة التاريخ وحققت بطولة جديدة بعد الفوز بلقب بطولة برلين المفتوحة للتنس الأساتذة ذات الـ500 نقطة، اليوم الأحد عقب فوزها في المباراة النهائية على اللاعبة السويسرية بيليندا بنشيتش والتي انسحبت من المجموعة الثانية بسبب الإصابة، وكانت البطلة التونسية حسمت المجموعة الأولى لصالحها بنتيجة 6-3.

وتعد هذه البطولة الثالثة التي تحققها أنس جابر في مسيرتها الاستثنائية، حيث سبق أن توجت في الشهر الماضي بلقب بطولة مدريد المفتوحة للتنس ودورة برمنجهام الإنجليزية على العشب في يونيو 2021.

وكانت أنس جابر صنعت التاريخ يوم 6 يونيو الجاري بعدما احتلت المركز الرابع في التصنيف الخاص بلاعبات التنس المحترفات، حيث إن هذه المرة الأولى، التي يوجد فيها لاعب أو لاعبة في المراكز الـ4 الأولى بتصنيف التنس، سواء رجالا أو سيدات، وذلك بالنسبة للعرب أو الأفارقة.