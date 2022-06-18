تموين جنوب سيناء يحرر 69 محضرا في أسبوع

السبت 18/يونيو/2022 - 02:11 م

قال المحاسب سامي عبد القادر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، إنه جرى تحرير ٦٩ محضرا خلال الأسبوع الماضي، وذلك بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية و اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء وبتوجيهات من وكيل وزارة التموين للمهندس ابراهيم الحارون وكيل المديريه بمتابعة ومراقبة كافة الانشطه التموينيه والمحال العامه والتزامها بالقرارات التموينية.

واشار عبد القادر في تصريح خاص لـ “البوابة نيوز” اليوم السبت إلى أنه جرى تكثيف الحملات على مختلف المدن وبالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك عبد الراضى محمود مدير حماية المستهلك بالجنوب ومفتشى الرقابه بالمديرية ومديرى الإدارات تحيث جرى تحرير69 محضر تموينى بمدن شرم ودهب والطور وابوزنيمه وابورديس وبيانهم كالتالى:

5 محاضر مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحيه (٣٨ كجم عسل ابيض& ١٣ كجم جبن& ١٨كجم بن & ٥٠٥ علبة سجائر & ١٣ لتر زيوت عطريه) و 19 محضر بيع بازيد من السعر ٢٤ محضر عد إعلان عن الاسعار و 5 محاضر لتجار تموينين لعدم اعطائهم بون الصرف للمواطنين و2 محضر إثبات حاله لمخبزين توقف عن الإنتاج وخبز غير مطابق للمواصفات و 14 محضر عدم حمل شهاده صحية وجرى اتخاذ جميع الاجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.