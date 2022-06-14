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الثلاثاء 14 يونيو 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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واتساب يتيح نقل سجل الدردشة من نظام أندرويد إلى "آي أو إس"

واتساب
واتساب
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 أعلن مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة ميتا طرح ميزة نقل سجل الدردشة من نظام أندرويد إلى نظام آي أو إس، عبر تطبيق المراسلات الشهير واتساب. 
وكشف موقع "وابيتاإنفو" التقني اليوم الثلاثاء عن أن الميزة الجديدة ستسمح بنقل سجلات الدردشة إلى هواتف آيفون العاملة بنظام آي أو إس. 
وفي العام الماضي، أصدر WhatsApp ميزة جديدة تتيح للمستخدمين ترحيل سجل الدردشة من iOS إلى Android: في البداية ، كان يقتصر على بعض هواتف Samsung ، ثم قامت Google بتمكين الدعم لجميع أجهزة Pixel.

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مارك زوكربيرج ميتا واتساب