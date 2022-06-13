الفروسية يكرم ذوى الهمم وأبطال الجمهورية بحضور وزير الرياضة

الإثنين 13/يونيو/2022 - 06:24 م

شهد حفل توزيع جوائز نهائى بطولة الجمهورية للفروسية الذى أقيم مساء أمس بنوادى فروسية الشرطة بالبساتين واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، تكريمات إنسانية من نوع خاصة، استمرارا للنهح الذى سلكه مجلس ادارة اتحاد الفروسية منذ سنوات فى ختام بطولات الجمهورية، حيث كرم الاتحاد خمسة فرسان من ذوى الهمم الذين يحرصون على ممارسة رياضة الفروسية بشكل منتظم رغم المشكلات التى يتعرضون لها بسبب الإعاقة، ولكنهم بالإرادة والعزيمة تمكنوا من قهر اعاقتهم وممارسة رياضة النبلاء، وكان لهذا التكريم الأثر الكبير فى نفوس الجماهير الكبيرة ، التى حرصت على الحضور والمشاركة فى التكريم بالتصفيق الحاد تحية لهؤلاء الأبطال ، الذين انحنت لهم الجباه قبل الرؤوس ، تقديرا واحتراما وعرفانا بإرادتهم القوية ، وعزيمتهم الكبيرة ، وقهرهم للإعاقة التى لم تقف حائلاً لممارسة رياضة من أصعب الرياضات التى يشارك فيها الفارس والجواد معا .

حضر منافسات اليوم الأخير للبطولة وحفل الختام الذى تخلله تكريم الفائزين فى الدرجات المختلفة وذوى الهمم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، وعدد من رؤساء ومديرى الأندية والهيئات الرياضة التابعة للاتحاد ، والفنان مصطفى شعبان ، بالإضافة إلى مجلس إدارة الاتحاد بالكامل برئاسة المهندس هشام حطب رئيس الاتحادين المصرى والإفريقي للفروسية ورئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية.

واسفرت نتائج اليوم الأخير للبطولة عن فوز الفارس أحمد علاء رجب من نادى جرين بلازا بالمركز الأول والميدالية الذهبية لمنافسات الدرجة الأولى "أ" ، وجاء الفارس مصطفى سعيد فى المركز الأول مكرر من نادى أصحاب الجياد ، وحصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية هيا محمد البرعى من القوات المسلحة ، وحل فى المركز الرابع على صبور من مركز بلاتنيوم ، وحصل إسماعيل محمد البرعى من القوات المسلحة على المركز الخامس ، وحل أحمد على ناجى من فروسية. القوات المسلحة فى المركز السادس ، وفى الدرجة الأولى " ب " فاز بالمركز الأول الفارس عمرو جمال من نادى سموحة ، وحل خلفه فى المركز الثانى أحمد علاء رجب من نادى جرين بلازا ، وأتى فى المركز الثالث إسماعيل البرعى من فروسية القوات المسلحة ، وحصل على المراكز من الرابع وحتى السادس على الترتيب الفرسان محمد النجار من فروسية القوات المسلحة ، وأحمد علاء رجب من جرين بلازا ، وأحمد شريف من نادى الجمعية الرياضية.

وحصل على ذهبية الدرجة الثانية الفارس نور الدين حازم من فروسية القوات المسلحة ، وحل سيف الدين ياسر فى المركز الثانى من مركز ستاليون ، وجاء فى المركز الثالث على عويضة من سموحة ، وفى المركز الرابع محمد عصر من مركز بيجاسوس ، والخامس عمرو البربرى من فروسية القوات المسلحة، والسادس هيا البرعى.

وفى الدرجة الثالثة ، فاز بالمركز الأول الفارس مصطفى الزياد من نادى اتحاد الشرطة الرياضى ، وحصل على المركز الثانى مصطفى عيسى من سموحة ، وفاز بالمركز الثالث حمزة عبد المجيد من فروسية القوات المسلحة ، وحل أحمد صبحى فى المركز الرابع من فروسية الحرس الجمهورى ، والخامس ياسين سعيد من فروسية الجزيرة ، والسادس عمر عدلى من سموحة ، وفى الدرجة الرابعة ، فاز بالمركز الأول الفارس محمد عصام الدين من فروسية الجزيرة ، وحل تيمور كريم فى المركز الثانى من فروسية الجزيرة ، وجاء خلفه فى المركز الثالث الفارس إبراهيم الشواربى من الجمعية الرياضية ، وجاء في المركز الرابع محمد البسيونى من أكاديمية كيان للفروسية ، وحل خامسا على عبد الفتاح من نادى الإسكندرية ، والسادس ميسون مطيع من مركز ايزى سبورت ، وفى الدرجة الخامسة حصلت على المركز الأول الفارسة شريفة عبد المنعم من فروسية القوات المسلحة ، وحلت شهد باسل من فروسية الحرس الجمهور. فى المركز الثانى ، وفازت بالمركز الثالث فدوة الغمرى من فروسية الحرس الجمهورى ، وجاء مالك عبد المنعم من فروسية القوات المسلحة فى المركز الرابع ، وحصل ياسين البسيونى من أكاديمية كيان على المركز الخامس ، وحل هيثم عنان من مركز ايزى سبورتس فى المركز السادس .

وفاز الفارس إسماعيل البرعى بالمركز الأول من فروسية القوات المسلحة فى منافسات الشباب أقل من 20 عاما ، وحصل سليم جعفر من فروسية الجزيرة على المركز الثانى ، وجاء يوسف شوقى من مزرعة رباب للفروسية فى المركز الثالث ، وحل فى المركز الرابع يوسف سعد الدين من نادى الإسكندرية ، وجاء زميله عبد الرحمن شوشة فى المركز الخامس ، وحل سادسا حسن باسل من فروسية الحرس الجمهورى ، وفى مرحلة الناشئبن أقل من 18 عاما فاز بالمركز الأول سيف الدين ياسر من مركز ستاليون ، وحل محمد عصر فى المركز الثانى من مركز بيجاسوس ، والثالث على البربرى ، والرابع هيا البرعى ، وجاء بدر وليد من سموحة فى المركز الخامس ، وفى مرحلة الناشئين أقل من 16 عاما ، فاز بالمركز الأول مصطفى الزيات من اتحاد الشرطة ، وجاء فى المركز الثانى الفارس حمزة عبد المجيد ، والثالث ياسين طارق من فروسية الجزيرة ، وحل أدم تامر فى المركز الرابع من نادى الشمس ، والخامس حليم عبد الحليم من فروسية القوات المسلحة ، والسادس ياسين صلاح من نادى الزهور .

وتمكن تيمور كريم فارس فروسية الجزيرة من الفوز بالمركز الأول فى منافسات الاشبال أقل من 14 عاما ، وجاء فى المركز الثانى على عبد الفتاح من نادى الإسكندرية ، وحل فى المركز الثالث سليم عبد الناصر من مركز ستاليون ، وجاء حسن فرج من مركز بلاتينوم فى المراكز الرابع ، وحصلت فيروز العتال من مزرعة رباب للفروسية على المركز الخامس ، وفى منافسات البراعم أقل من 12عاما ، فازت بالمركز الأول شهد باسل من فروسية الحرس الجمهورى ، وحصل على المركزين الثانى والثالث الفارس ياسين البسيونى ، وحلت سيرين عصر من مركز بيجاسوس فى المركز الرابع ، وجاء يوسف بهجت من سموحة فى المركز الخامس والاخير .