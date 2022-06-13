رسائل السيسي خلال افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني بالسادات

الإثنين 13/يونيو/2022 - 02:22 م

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مشروعات الانتاج الحيواني، والألبان، والمجازر الآلية، من مجمع إنتاج الألبان بمدينة السادات، بمحافظة المنوفية.

وجاءت أبرز رسائل الرئيس خلال الافتتاح كالتالي:

- الدولة حريصة على استقرار أسعار الوقود والطاقة.. وأرجأنا الزيادة المقررة لأسعار الكهرباء مرات عديدة

- الدولة تبذل جهودا كبيرة لضبط الأسعار وزيادة المعروض من السلع لمنع التجار من استغلال الأوضاع الراهنة

- تكاليف الإنتاج كانت ستشهد قفزة كبيرة لو تعاملنا مع أسعار الطاقة وفقا للمعدلات العالمية

- التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني يستهدف الحفاظ على استقرار الدولة

- واجهنا تداعيات أزمتي جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية اللتين أثرتا على العالم أجمع

- لدينا احتياطي استراتيجي من القمح يكفي 6 شهور ونطمح لزيادته

- الشراكة مع القطاع الخاص ساهمت في نمو عدد من مشروعات الثروة الحيوانية

- استغلال أكبر مساحة من الأراضي للسيطرة على تكاليف الإنتاج في ضوء النمو السكاني

- عدد سكان مصر زاد بنحو 15 مليون نسمة خلال السنوات السبع أو الثماني الماضية رغم عدم نمو الموارد

- زيادة الإنتاج ضمن مشروع البتلو لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض للخارج

- صناعة اللحوم متكاملة وتتطلب تكلفة وموارد لإقامتها وتأهيل العاملين بها

- تكلفة الوقود المستخدم في نقل المنتجات داخل مصر أقل من 50 % من المعدل العالمي

- الظروف الحالية واستمرارها تتطلب العمل الجاد لتخفيف الأعباء عن المواطنين

-اجراءات الحكومة تستهدف صالح 100 مليون مواطن وليس شخص الرئيس

- ساعد الدولة يشتد حال زيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى تريليون دولار سنويا

-الاكتفاء الذاتي يتطلب تحقيق التوازن بين معدل نمو السكان والاقتصاد

- ضرورة تطوير الشكل الحضاري للأسواق في جميع أنحاء الجمهورية

- التحية والشكر لمزارعي القمح على توريدهم المحصول هذا العام