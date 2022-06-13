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الإثنين 13 يونيو 2022
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الأخبار

رسائل السيسي خلال افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني بالسادات

السيسي
السيسي
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افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مشروعات الانتاج الحيواني، والألبان، والمجازر الآلية، من مجمع إنتاج الألبان بمدينة السادات، بمحافظة المنوفية.

وجاءت أبرز رسائل الرئيس خلال الافتتاح كالتالي:

- الدولة حريصة على استقرار أسعار الوقود والطاقة.. وأرجأنا الزيادة المقررة لأسعار الكهرباء مرات عديدة
- الدولة تبذل جهودا كبيرة لضبط الأسعار وزيادة المعروض من السلع لمنع التجار من استغلال الأوضاع الراهنة
- تكاليف الإنتاج كانت ستشهد قفزة كبيرة لو تعاملنا مع أسعار الطاقة وفقا للمعدلات العالمية
- التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني يستهدف الحفاظ على استقرار الدولة
- واجهنا تداعيات أزمتي جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية اللتين أثرتا على العالم أجمع
- لدينا احتياطي استراتيجي من القمح يكفي 6 شهور ونطمح لزيادته
- الشراكة مع القطاع الخاص ساهمت في نمو عدد من مشروعات الثروة الحيوانية
- استغلال أكبر مساحة من الأراضي للسيطرة على تكاليف الإنتاج في ضوء النمو السكاني
- عدد سكان مصر زاد بنحو 15 مليون نسمة خلال السنوات السبع أو الثماني الماضية رغم عدم نمو الموارد
- زيادة الإنتاج ضمن مشروع البتلو لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض للخارج
- صناعة اللحوم متكاملة وتتطلب تكلفة وموارد لإقامتها وتأهيل العاملين بها
- تكلفة الوقود المستخدم في نقل المنتجات داخل مصر أقل من 50 % من المعدل العالمي
- الظروف الحالية واستمرارها تتطلب العمل الجاد لتخفيف الأعباء عن المواطنين
-اجراءات الحكومة تستهدف صالح 100 مليون مواطن وليس شخص الرئيس
- ساعد الدولة يشتد حال زيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى تريليون دولار سنويا
-الاكتفاء الذاتي يتطلب تحقيق التوازن بين معدل نمو السكان والاقتصاد
- ضرورة تطوير الشكل الحضاري للأسواق في جميع أنحاء الجمهورية
- التحية والشكر لمزارعي القمح على توريدهم المحصول هذا العام

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