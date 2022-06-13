رسائل السيسي خلال افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني بالسادات

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مشروعات الانتاج الحيواني، والألبان، والمجازر الآلية، من مجمع إنتاج الألبان بمدينة السادات، بمحافظة المنوفية.
وجاءت أبرز رسائل الرئيس خلال الافتتاح كالتالي:
- الدولة حريصة على استقرار أسعار الوقود والطاقة.. وأرجأنا الزيادة المقررة لأسعار الكهرباء مرات عديدة
- الدولة تبذل جهودا كبيرة لضبط الأسعار وزيادة المعروض من السلع لمنع التجار من استغلال الأوضاع الراهنة
- تكاليف الإنتاج كانت ستشهد قفزة كبيرة لو تعاملنا مع أسعار الطاقة وفقا للمعدلات العالمية
- التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني يستهدف الحفاظ على استقرار الدولة
- واجهنا تداعيات أزمتي جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية اللتين أثرتا على العالم أجمع
- لدينا احتياطي استراتيجي من القمح يكفي 6 شهور ونطمح لزيادته
- الشراكة مع القطاع الخاص ساهمت في نمو عدد من مشروعات الثروة الحيوانية
- استغلال أكبر مساحة من الأراضي للسيطرة على تكاليف الإنتاج في ضوء النمو السكاني
- عدد سكان مصر زاد بنحو 15 مليون نسمة خلال السنوات السبع أو الثماني الماضية رغم عدم نمو الموارد
- زيادة الإنتاج ضمن مشروع البتلو لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض للخارج
- صناعة اللحوم متكاملة وتتطلب تكلفة وموارد لإقامتها وتأهيل العاملين بها
- تكلفة الوقود المستخدم في نقل المنتجات داخل مصر أقل من 50 % من المعدل العالمي
- الظروف الحالية واستمرارها تتطلب العمل الجاد لتخفيف الأعباء عن المواطنين
-اجراءات الحكومة تستهدف صالح 100 مليون مواطن وليس شخص الرئيس
- ساعد الدولة يشتد حال زيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى تريليون دولار سنويا
-الاكتفاء الذاتي يتطلب تحقيق التوازن بين معدل نمو السكان والاقتصاد
- ضرورة تطوير الشكل الحضاري للأسواق في جميع أنحاء الجمهورية
- التحية والشكر لمزارعي القمح على توريدهم المحصول هذا العام