الأنبا بيمن والأنبا بيجول يتراسا قداس سيامة ثلاث آباء كهنة جدد لايبارشية نقادة وقوص

السبت 11/يونيو/2022 - 06:04 م

ترأس الأنبا بيمن أسقف قوص ونقادة، صلاة القداس الإلهي صباح اليوم بدير الملاك العامر ببرية الأساس بنقادة، وشاركه في الصلاة الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم المحرق

وأثناء صلاة القداس الإلهي تم سيامة ثلاث آباء جدد يخدموا الإيبراشية.

القس: ميخائيل مرقس على كنيسة الشهيدة العفيفة دميانة وخدمة التنمية بنقادة.

والقس: مينا نبيل على كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس وخدمة الشباب بنقادة .

والقس: كاراس على كنيسة مارجرجس والتنمية بالمعرى بقوص.

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