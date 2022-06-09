ختام اختبارات نادي الزمالك على ملاعب "إيرو سبورت"

الخميس 09/يونيو/2022 - 09:07 م

في ختام اختبارات نادي الزمالك والتي أقيمت اليوم على ملاعب ايرو سبورت ضمن مسيرة التقدم لنادي الزمالك في الألعاب الرياضية، أشاد اللواء علي هاني رئيس مجلس إدارة ايرو سبورت بمستوى تنظيم الاختبارات وذلك تحت قيادة واشراف كابتن تامر عبدالحميد وكابتن نصر إبراهيم ونخبة من لاعبين ومدربين نادي الزمالك وأقيمت الاختبارات على مدار خمسة أيام على ملاعب نادي ايرو سبورت ستار برعاية الملاح علي هاني والمهندس جمال شعبان.

يشار إلى أنه تم افتتاح أكاديمية نادي الزمالك لتعليم اساسيات كرة القدم وأكاديمية الميني فوتبول وستكون التدريبات على ملاعب ايرو سبورت التابع لوزارة الطيران المدني ضمن بروتكول التعاون بين نادي ايرو سبورت ونادي الزمالك وان اللاعبين سيتم تسجيلهم في الاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد المصري للميني فوتبول والأكاديمية تبدأ في قبول الاعبين من سن ٥ سنوات.

وتقوم الأكاديمية بتأهيل وتدريب اللاعبين بأحدث الوسائل والأدوات الحديثة وتمتلك الأكاديمية مدربين ذو كفاءة عالية من نادي الزمالك قادرين على مواكبة تطورات اللاعبين البدنية والمهارية.

من جانبه أعرب الكابتن تامر عبدالحميد مدير إدارة التطوير والاستثمار، عن خالص شكره وتقديره للواء ملاح علي هاني رئيس مجلس ادارة ايرو سبورت والمهندس جمال شعبان مدير عام فرع ايرو سبورت ستار والكابتن طيار عمر العدروسي نائب رئيس مجلس الإدارة على حسن تعاونهم.

وأكد اللواء ملاح علي هاني، أن النادي حريص علي دعم وتشجيع اللاعبين والأبطال في جميع الالعاب وتحفيزهم على إحراز البطولات والاستمرار في التقدم نحو تحقيق أهدافهم والارتقاء بمستواهم البدني والمهاري والنفسي.