غدا.. صالون أوبرا الإسكندرية الثقافي يناقش جماليات الخط العربي

الأربعاء 08/يونيو/2022 - 09:12 م

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، الإثنين المقبل، صالون أوبرا الإسكندرية الثقافي بعنوان "جماليات الخط العربي"، و ذلك على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

يقام الصالون بمناسبة مرور 86 عامًا على إنشاء مدرسة محمد إبراهيم للخط العربي، و يشارك فيه الدكتور محمد حسن مدس خطوط الوثائق والمخطوطات بجامعة الإسكندرية، محمد المغربي رئيس النقابة الفرعية للخطاطين بالإسكندرية، والمهندس بلال شرابية المشرف الفني السابق على مدرسة محمد إبراهيم للخط العربي.

يسبق اللقاء معرض للخط العربي يضم أعمال متميزة ونادرة لمؤسس المدرسة محمد إبراهيم ، إلى جانب بعض أعمال معلمي و خريجي وطلبة المدرسة.

يذكر أن صالون الأوبرا الثقافي هو أحد الخطوات التي تتضمنها الرسالة التنويرية للأوبرا والهادفة إلى نشر الفنون والثقافة الجادة في مختلف ربوع مصر، واستضافته العديد من الرواد والقامات المصرية البارزة في مختلف المجالات من خلال انعقاده الدوري.

