اختيار بسام عبد النبي مديرًا لتسويق مهرجان الغردقة السينمائي الدولي

الثلاثاء 07/يونيو/2022 - 10:48 م

أعلن مهرجان الغردقة السينمائي الدولي ومسابقة ملكة جمال مصر الدولية، اختيار بسام عبد النبي خبير التسويق الالكتروني ليكون مدير التسويق بالمهرجان.

وتنطلق مسابقة ومهرجان ملكة جمال مصر الدولية بمدينة الغردقة السياحية أيام ٩-١٠-١١ يونيو الجاري ٢٠٢٢ بأحد فنادق الغردقة برئاسة سيدة الأعمال ولاء رمضان والرئيس الشرفي للمهرجان الدكتور عاطف سندي الملقب بسفير الأناقة العربية.

وقد سبق وتم اختيار وتكريم خبير التسويق بسام عبد النبي في مهرجانات عدة عن عمله كمدير التسويق في 2021 منها:

مهرجان همسة السينمائي الدولي للفنون في نسخته التاسعة وهو من أقوى المهرجانات الثقافية في مصر برئاسة الكاتب فتحي الحصري.

مسابقة ميس نايل في دورتها الثالثة والرابعة والخامسة وهي مسابقة ملكات جمال مصرية يحضرها الكثير من الفنانين والاعلاميين لتغطية الحدث، حيث أن أعضاء لجنة التحكيم من مصممي الأزياء وخبراء التجميل ويرأسه الإعلامي سامح عاطف.

هذا بالإضافة إلى عدة مؤتمرات منها ملتقي اكسفورد للعلوم والاستشارات ومؤتمر رموز الابداع وInternational Life Goals وغيرها من المؤتمرات.

وصرح بسام عبد النبي، بأنه يجهز للعديد من المؤتمرات والمهرجانات ومسابقات التجميل منها (مهرجان همسة الدولي في نسخته العاشرة ومسابقة ملكة جمال بنت النيل في الموسم السادس ومؤتمر دور الإعلام في دعم وتنمية السياحة ومهرجان ملوك السعادة ومسابقة ملكات جمال ميس كوين ومهرجان الملكة محبوبة) وغيرها الكثير.