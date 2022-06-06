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الإثنين 06 يونيو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

بورصة مسقط تغلق علي انخفاض

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أغلق مؤشر بورصة مسقط (30) عند مستوى (25ر4123) نقطة منخفضًا بـ(6ر8) نقاط وبنسبة (21ر0) بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت (87ر4131) نقطة.
وبلغت قيمة التداول مليونًا و(290) ألفًا و(280) ريالًا عُمانيًّا منخفضة بنسبة (65ر27) بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونًا و(783) ألفًا و(430) ريالًا عُمانيًّا.

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بورصة مسقط انخفاض