بورصة مسقط تغلق علي انخفاض

الإثنين 06/يونيو/2022 - 04:43 ص

أغلق مؤشر بورصة مسقط (30) عند مستوى (25ر4123) نقطة منخفضًا بـ(6ر8) نقاط وبنسبة (21ر0) بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت (87ر4131) نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونًا و(290) ألفًا و(280) ريالًا عُمانيًّا منخفضة بنسبة (65ر27) بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونًا و(783) ألفًا و(430) ريالًا عُمانيًّا.