محمد شريف حسن يشارك في ١٣ حلقة ببرنامج "طريق نور"

السبت 04/يونيو/2022 - 07:57 م

ينطلق الليلة برنامج "طريق نور" الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي فى السابعة مساءً على قناة قاف التفاعلية.

ويشارك الفنان الشاب محمد شريف حسن فى البرنامج بأول 13 حلقة منه ويتطرق الحوار للحديث عن الموضوعات الشائكة فى المجتمع التى تثير الجدل مثل التحرش وخلع الحجاب وتعدد الزوجات.

ويناقش برنامج "طريق نور" طريقة التفكير الخطأ لبعض الشباب فى الوقت الحالي مثل فكر الإلحاد والتشكيك فى الدين وأسئلة وجودية كما يتناول البرنامج قضايا التحرش وخلع الحجاب وتعدد الزوجات والعديد من الأمور التى تثير الجدل على السوشيال ميديا.

يذكر أن برنامج "طريق نور" من المقرر عرضه كل يوم خميس فى الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة.