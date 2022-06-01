رسالة دكتوراه بجامعة باريس تشيد بدور مصر في دعم قطاع السياحة

الأربعاء 01/يونيو/2022 - 05:16 م

قال الخبير السياحي الدكتور سعيد العتيق أن الدولة كان لها دور كبير في إدارة الأزمات التي تعرض لها قطاع السياحة في مصر خاصة في أعقاب حادث الطائرة الروسية والتغلب على آثار تداعيات جائحة كورونا مؤكدا أن الدولة ممثلة في وزارة السياحة ساهمت في مساندة الشركات العاملة في القطاع السياحي للتعافي من تلك الأزمات وفتح أسواق جديدة.



وأشار إلى أن إدارة الأزمات والاستثمار في الموارد البشرية أكثر الإستراتيجيات فعالية؛ للتغلب على العواقب الوخيمة للأزمات التي قد تواجه قطاع السياحة .



وأوضح العتيق في دراسته التي نال عليها درجة الدكتوراه بتقدير إمتياز مع مرتبة الشرف من جامعة باريس للأعمال أهم الممارسات التي يجب اتخاذها من قبل قطاع السياحة، لمواجهة الأزمات التي قد تواجهه وكيفية الخروج من تلك الازمات بمكاسب تعزز قدرات القطاع السياحي لأهميته في الإقتصاد الوطني .



وأكد أن الدراسة أوضحت المؤثرات السلبية اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا لانتشار جائحة كورونا، وأفضل الممارسات للخروج من الأزمة بأقل الخسائر، والاستفادة من الأزمة وتحويلها إلى فرصة .

وتعد هذه الدراسة هي الأولى من نوعها التي تتعرض لتحديات إدارة الأزمات في القطاع السياحي وتم نشرها وتداولها على نطاق واسع بين الجامعات والمعاهد لمتخصصة في الدراسات السياحية حول العالم .



ويعد سعيد العتيق أحد خبراء القطاع السياحي حيث يعمل مستشارا لغرفة شركات السياحة إلى جانب عمله كمدير إقليمى لمجموعة صن رايز للمنتجعات السياحية والفنادق العائمة .