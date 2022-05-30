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الإثنين 30 مايو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

البورصة الكويتية تغلق على ارتفاع

بورصة الكويت
بورصة الكويت
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أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، على ارتفاع مؤشر السوق العام بمقدار 134.44 نقطة، ليبلغ مستوى 7766.46 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 1.7 في المئة. وبلغت كمية الأسهم المتداوله 224.5 مليون سهم، عبر 12317 صفقة نقدية، بقيمة 58.9 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بمقدار 81.4 نقطة، ليغلق عند مستوى 6064.04 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 1.3 في المئة، عبر تداول 131.17 مليون سهم من خلال 6203 صفقات نقدية بقيمة 19.12 مليون دينار. 

وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة ارتفاع بلغت 1.8 في المئة، ما يعادل 158.3 نقطة، لينهي تداولاته عند 8597.66 ، جراء تداول 87.4 مليون سهم، نتيجة تنفيذ 6114 صفقة بقيمة، 39.8 مليون دينار.

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بورصة الكويت ارتفاع