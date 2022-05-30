البورصة الكويتية تغلق على ارتفاع

الإثنين 30/مايو/2022 - 03:04 ص

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، على ارتفاع مؤشر السوق العام بمقدار 134.44 نقطة، ليبلغ مستوى 7766.46 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 1.7 في المئة. وبلغت كمية الأسهم المتداوله 224.5 مليون سهم، عبر 12317 صفقة نقدية، بقيمة 58.9 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بمقدار 81.4 نقطة، ليغلق عند مستوى 6064.04 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 1.3 في المئة، عبر تداول 131.17 مليون سهم من خلال 6203 صفقات نقدية بقيمة 19.12 مليون دينار.

وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة ارتفاع بلغت 1.8 في المئة، ما يعادل 158.3 نقطة، لينهي تداولاته عند 8597.66 ، جراء تداول 87.4 مليون سهم، نتيجة تنفيذ 6114 صفقة بقيمة، 39.8 مليون دينار.