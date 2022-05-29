بالفيديو.. فيروز حسن تطرح "وشي بيحمر"

الأحد 29/مايو/2022 - 06:42 م

طرحت الفنانة فيروز حسن، أحدث أغنياتها "وشي بيحمر" حصرياً عبر يوتيوب، كلمات وألحان محمد رفاعي وتوزيع أحمد إبراهيم.

وصدرت أغنية "وشي بيحمر" على طريقة الفيديو كليب، وحمل توقيع المخرجة رودينة حاطوم، حيث قدمت المخرجة قصة حب بسيطة بتفاصيلها ومشاهدها القريبة من الجمهور.

تقول كلمات الأغنية:

“وشي بيحمر لما تكلمني وبشوفك قلبي يدق يدق في ايه فهمني رسيني على بر ارجوك علمني ليه لما الحب يخش القلب النوم يخاصمني انا ليه مكسوفة انا ليه مكسوفة وبهرب بعيوني من الناس لو شافو عنيا هيقولو عليا بحب وبغرق في الإحساس ده عليه حنية تعلم الحب الاخلاص ده اللي اسمه الحب عمري ما جربته خد قلبي وعقلي ورحي مني اول ما قابلته جنني خلاص انا بكلم روحي انا ايه اللي عملته في نفسي يا ناس داريه بروحي”.

