ads
الأحد 29 مايو 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
ads

البوابة ستار

بالفيديو.. فيروز حسن تطرح "وشي بيحمر"

فيروز حسن
فيروز حسن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

طرحت  الفنانة  فيروز حسن، أحدث أغنياتها "وشي بيحمر" حصرياً عبر يوتيوب، كلمات وألحان محمد رفاعي وتوزيع أحمد إبراهيم.

وصدرت أغنية "وشي بيحمر" على طريقة الفيديو كليب، وحمل توقيع المخرجة رودينة حاطوم، حيث قدمت المخرجة قصة حب بسيطة بتفاصيلها ومشاهدها القريبة من الجمهور.

تقول كلمات الأغنية:

“وشي بيحمر لما تكلمني وبشوفك قلبي يدق يدق في ايه فهمني رسيني على بر ارجوك علمني ليه لما الحب يخش القلب النوم يخاصمني انا ليه مكسوفة انا ليه مكسوفة وبهرب بعيوني من الناس لو شافو عنيا هيقولو عليا بحب وبغرق في الإحساس ده عليه حنية تعلم الحب الاخلاص ده اللي اسمه الحب عمري ما جربته خد قلبي وعقلي ورحي مني اول ما قابلته جنني خلاص انا بكلم روحي انا ايه اللي عملته في نفسي يا ناس داريه بروحي”. 
 

ads
وشي بيحمر فيروز حسن رودينة حاطوم محمد رفاعي