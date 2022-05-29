كورونا في سوريا.. تسجيل حالة إصابة واحدة جديدة

الأحد 29/مايو/2022 - 08:57 ص

أعلنت وزارة الصحة السورية أمس الجمعة، تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 20 حالة دون تسجيل أي حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 55890 شفيت منها 52662 حالة وتوفيت 3150 حالة.