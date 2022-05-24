كورونا في لبنان.. تسجيل 64 إصابة جديدة

الثلاثاء 24/مايو/2022 - 12:48 ص

سجلت وزارة الصحة اللبنانية حالة وفاة واحدة و64 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن العدد التراكمي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس منذ تفشي الوباء في لبنان ارتفع إلى 1098640 إصابة فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 10419 حالة وفاة.