ads
الثلاثاء 24 مايو 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في لبنان.. تسجيل 64 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

سجلت وزارة الصحة اللبنانية حالة وفاة واحدة و64 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن العدد التراكمي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس منذ تفشي الوباء في لبنان ارتفع إلى 1098640 إصابة فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 10419 حالة وفاة.

كورونا لبنان اصاباات ‏ وفيات