أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 21 مايو 2022

السبت 21/مايو/2022 - 09:40 ص

استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري، بداية تعاملات اليوم السبت 21 مايو 2022،حيث بلغ متوسط سعر الدولار في مصر، وفق بيانات موقع البنك المركزي المصري صباح اليوم، إلى 18.22 جنيه للشراء، و18.30 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته أمس.

كما استقر سعر الدولار لدى البنك التجاري الدولي، عند مستوى 18.24 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع، وهو نفس سعر الأمس.

وتراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي، وفقًا لموقع البنك المركزي المصري، إلى نحو 19.17 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع، مقابل 19.20 جنيه للشراء، و19.29 جنيه للبيع، أمس.

وزاد سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، إلى مستوى 19.13 جنيه للشراء، و19.31 جنيه للبيع، مقابل 19.01 جنيه للشراء، و19.30 جنيه للبيع، أمس.

وفي البنك التجاري الدولي صعد سعر اليورو، إلى نحو 19.16 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع، مقابل 19.02 جنيه للشراء، و19.32 جنيه للبيع،كما استقرت أسعار العملات العربية وسجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، عند مستوى 4.85 جنيه للشراء، و4.88 جنيه للبيع.

ولم يتغير متوسط سعر الدرهم الإماراتي، في السوق المصرفية، حسب البنك المركزي المصري، مسجلًا نحو 4.96 جنيه للشراء، و4.98 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدينار الكويتي حسب موقع البنك المركزي المصري، عند مستوى 59.34 جنيه للشراء، و59.77 جنيه للبيع.