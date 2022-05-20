وفاة الفنان الكبير سمير صبرى عن عمر يناهز 86 عاما

الجمعة 20/مايو/2022 - 12:20 م

توفى منذ دقائق الفنان الكبير سمير صبرى عن عمر يناهز 86 عاما وذلك بعد رحلة طويلة مع المرض .

وقد نشرت الإعلامية بوسي شلبي عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، صورة لسمير صبري وقالت: البقاء لله.

وقبل أيام كشفت مديرة أعمال الفنان سمير صبري، آخر تطورات الحالة الصحية لـ الفنان قبل وفاته، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، في الأيام الماضية؛ نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وكان آخر ظهور على الشاشة للفنان الكبير سمير صبرى مسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام، والذى عرض خلال موسم دراما رمضان قبل الماضى، كما شارك خلال الأعوام القليلة الماضية فى عدة أفلام منها "ديدو"، من بطولة كريم فهمى وبيومى فؤاد وأحمد فتحى ومحمد ثروت، و"محمد حسين" مع النجم محمد سعد، و"المشخصاتى الجزء الثانى" مع الفنان تامر عبد المنعم.

والفنان الراحل سمير صبري من مواليد مدينة الإسكندرية عام 1936، وقد تخرج من فيكتوريا كوليدج، حيث يعد فنانا شاملا، فهو ممثل ومطرب ومذيع مصري، قدم برنامج ما يطلبه المستمعون باللغة الإنجليزية، كما قدم عدة برامج في التليفزيون المصري تمتعت بشعبية كبيرة.