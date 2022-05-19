رئيس مصنعي القاهرة الجديدة يطلب حزمة تسهيلات بعد رفع الفائدة

الخميس 19/مايو/2022 - 10:14 م

قال المهندس محمد عويضة رئيس جمعية مصنعي القاهرة الجديدة أن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 2% اليوم سيؤثر على الصناعة والإقبال على بعض المنتجات الصناعية لكن سيكون له دور كبير في الحد من معدلات التضخم في مصر نتيجة للحد من الطلب على السلع وأحداث وفرة بالسلع وتراجع الإقبال عليها لتتراجع أسعارها إلى معدلاتها الطبيعية ومن جانب آخر تراجع الطلب على بعض المنتجات .

وأشار عويضة في تصريحات له اليوم الى أنه فيما يتعلق بتأثير قرار رفع سعر الفائدة اليوم على الصناعة يجب استمرار مبادرات تمويل القطاع الصناعي والمشروعات الصناعية بفائدة 8% لفترة أطول مع زيادة المحفظة الخاصة بهذه المبادرات بالبنك بنسبة أكبر وكذلك ضرورة مساندة القطاعات الضرورية لجميع المواطنين في الصناعة ومنحها جميع.

وأضاف لدينا فرصة ذهبية حاليا لتكون الصناعة هي القاطرة الرئيسية في الاقتصاد المصري من خلال تقديم حزمة من التسهيلات والتيسيرات للقطاع الصناعي تشمل تسهيل التمويلات وإجراءات التراخيص وتوفير الأراضي الصناعية وغيرها حتى نتمكن من الاعتماد بأكبر قدر من المنتجات المحلية وتوفير احتياجات السوق المصري من الصناعة المحلية وتوفير فرص عمل كثيرة وكذلك الحد من استيراد أغلب احتياجاتنا من الخارج.

ودعا عويضة الى ضرورة ضبط الاقتصاد المصري بمختلف القطاعات في أسرع وقت للحد من معدلات التضخم وزيادة الإنتاج حتى تتراجع أسعار الفائدة بشكل سريع وينمو الاقتصاد المصري.