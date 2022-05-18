مجلس التعاون يرحب بإستراتيجية العلاقات الخليجية الأوروبية

الأربعاء 18/مايو/2022 - 10:00 م

رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، بإعلان الممثل الأعلى الأوروبي للشئون الخارجية والأمن، جوزيب بوريل عن اعتماد ورقة العمل المشتركة للبرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية، بشأن "الشراكة الاستراتيجية مع الخليج" بهدف توسيع وتعميق تعاون الاتحاد الأوروبي مع مجلس التعاون الخليجي.

وأكد الحجرف، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء، حرص مجلس التعاون على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخليجية الأوروبية وتعزيزها في جميع المجالات لخدمة المصالح المشتركة، والتعاون في القضايا الثنائية والإقليمية وجهود تعزيز الأمن وآفاق التنمية المستدامة.

وأعرب عن التطلع للعمل على ترجمة ما تضمنته ورقة الشراكة الاستراتيجية لتعزيز اتفاقية التعاون المبرمة بين الجانبين في عام 1988، والتي تسعى للارتقاء بالعلاقات الخليجية الأوروبية نحو آفاق أوسع وأرحب لخدمة المصالح المشتركة وللحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة ولاغتنام الفرص الاقتصادية، والتعاون التجاري والاستثماري، ودفع مسارات مفاوضات التجارة الحرة وتعزيز التنسيق والشراكة في مواجهة التحديات المهددة للأمن والاستقرار العالمي.