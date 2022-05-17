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الثلاثاء 17 مايو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

الأخبار

نقيب الصحفيين يعزي الزميل محمد لطفي في وفاة والدته

نقيب الصحفيين
نقيب الصحفيين
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تقدم الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين بخالص العزاء والمواساة للزميل/ محمد لطفي رئيس القسم الثقافي بالبوابة نيوز، وعضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى السيدة والدته.
داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

محمد لطفي نقيب الصحفيين ضياء رشوان