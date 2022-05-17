نقيب الصحفيين يعزي الزميل محمد لطفي في وفاة والدته

الثلاثاء 17/مايو/2022 - 07:20 م

تقدم الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين بخالص العزاء والمواساة للزميل/ محمد لطفي رئيس القسم الثقافي بالبوابة نيوز، وعضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى السيدة والدته.

داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.